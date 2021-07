Jovem é preso depois de incendiar a casa durante briga com a esposa

Muito nervoso, ele questionava se a mulher queria separação

A polícia Militar prendeu em flagrante um jovem, de 22 anos, autor de um incêndia na própria residência e por violência doméstica contra a sua esposa no domingo (18), em Aquidauanda, a aproximadamente 125 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os policiais foram acionados na primeira vez pela companheira do autor por conta de ameaças e agressões do suspeito, em seguida ele foi encaminhado ao Pronto Socorro.

Na sequência, o rapaz retornou andando para residência e continuou a praticar crimes. A vítima conta que estava dentro da residência dormindo, quando viu o incêndio e saiu para fora para tentar apagar o fogo. Momento que seu marido entrou na casa, quebrou o chuveiro e o celular.

Muito nervoso, ele questionava se a mulher queria separação. Segundo a mulher, no dia anterior ele já havia colocado fogo em roupas no quintal da casa.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)