Jovem assassinada com um tiro na cabeça no interior de MS

Identificada como Karen Maria Ribeiro Zacarias de 19 anos a jovem assassinada com um tiro na cabeça, na cidade de Chapadão do Sul, na região Norte do Estado. O primo da vítima encontrou o corpo ao ir até à casa da jovem neste sábado (2).

Conforme o site O Correio News, foi o primo quem encontrou a jovem sem vida, após ir até à casa dela depois de mandar várias mensagens e ela não respondeu. O corpo foi encontrado em um colchão de casal no chão de uma casa e o corpo estava com ferimento de arma de fogo na cabeça.

parentes da vítima que moram perto disseram que na sexta-feira (1º) ouviram barulhos que pareciam tiros.

São várias as versões e comentários pela cidade sobre as circunstância do crime, a motivação e a autoria, mas a polícia investiga o caso.

Após periciado o local, o corpo foi liberado para ser encaminhado ao IMLO, ainda após passar pelo despacho da Delegacia local. O corpo foi encaminhado para o IMLO de Paranaíba, distante 200 Km. de Chapadão do Sul.