Irmãos são esfaqueados e um morre no hospital em Corumbá

Ederson Lucas Saucedo, de 39 anos, foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira (23), em Corumbá. O irmão de Ederson, de 34 anos, também foi vítima de diversas facadas nas costas e passou por cirurgia.

De acordo com o boletim de ocorrência, na residência onde aconteceu o crime, uma senhora se identificou como sendo da família e informou à polícia que o local é frequentado por usuários de drogas e, que somente as vítimas moravam na casa. Ao ouvir gritos, ela foi até a residência e se deparou com os irmãos caídos no chão. Ainda segundo ela, os dois são usuários de entorpecente.

No local, a polícia encontrou uma faca de aproximadamente 30 centímetros de comprimento que foi apreendida e entregue na delegacia para providências cabíveis. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e um exame necroscópico foi solicitado.

