Casal envolvido em morte de usuário de drogas é preso

A Polícia Civil investigou a morte de um homem em maio deste ano, que infartou por consumo excessivo de drogas, e na terça-feira (3) chegaram até a prisão de um casal com mais de 50 pinos de cocaína e munições em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de campo Grande.

Segundo a investigação, A DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) recebeu a denúncia de que um homem e uma mulher teriam vendido as drogas para vítima, ocasionado a morte do usuário. Em seguida, os investigadores descobriram que, após a morte do homem, o casal passou a morar no imóvel da vítima do infarto e que ainda estariam traficando drogas.

Na sequência, os mesmos agentes foram até o endereço, onde encontraram os pinos de entorpecente e algumas munições de calibre .38. Aos policiais, o casal disse ter recebido as munições como pagamento, em troca de uma porção de cocaína.

Também foi identificado que a mulher possuía um mandado de prisão expedido pela comarca de Presidente Epitácio (SP), em razão de ter sido condenada por tráfico de drogas. Por fim, ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)