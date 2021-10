Igreja é alvo de ladrão e objetos são furtados no Universitário

Uma igreja evangélica localizada no bairro Universitário, em Campo Grande, foi furtada no início da manhã de hoje (11). A porta da igreja e mais três cadeados foram arrombados e todos os objetos foram levados. No local não há câmera de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que é pastor responsável pela igreja e que um vizinho ligou, informando que a porta do local havia sido arrombada. Ao chegar, verificou que uma porta de grade externa teve os três cadeados arrombados, o que deu acesso a porta de entrada.

Ainda de acordo com o registro policial, vários objetos foram subtraídos. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

