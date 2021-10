Idoso é preso após ser acusado de estuprar a neta

Nesta segunda-feira (4), um idoso de 64 anos, foi preso pela Polícia Civil, após ser acusado de estuprar a sua própria neta, de 7 anos, no mês passado na cidade de Bonito.

A polícia chegou até o suspeito através de um mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário que decretou a prisão preventiva.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade e após ouvir testemunhas e a vítima, a polícia resolveu investigar a fundo e com o aval do mandado, realizaram diligências com uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais), localizando o autor.

Ele não resistiu a prisão. O idoso foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.