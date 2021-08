Homem se acidenta ao fugir da polícia

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido depois de se acidentar durante fuga de uma abordagem policial na BR-163. A polícia descobriu que o veículo Renault/Oroch, de cor branca, conduzido pela vítima estava com quase uma tonelada de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19 horas dessa quarta-feira (4), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu ordem de parada ao veículo na altura do município de Rio Brilhante.

O condutor ignorou a solicitação da polícia, furou a barreira e fugiu do local. Houve acompanhamento tático por uma extensão de três quilômetros até que o suspeito que estava em alta velocidade colidiu contra uma cerca de arame e acabou capotando o carro.

Como o homem estava sem cinto de segurança, a vítima foi jogada para fora do veículo e foi encontrado pela polícia deitado em uma distância de 30 metros do automóvel que conduzia.

Ferido, o jovem foi encaminhado a um hospital local de Rio Brilhante e, em seguida, trazido para Dourados para dar entrada no HV.

Durante checagem do veículo, a polícia constatou que havia armazenado uma carga de 981 quilos de maconha. Além disso, os policiais descobriram se tratar de um carro com registro de furto em Goiânia (GO) no ano de 2016. A ocorrência foi registrada no distrito policial de Rio Brilhante.

