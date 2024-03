Homem que furtou moto em Campo Grande é preso em flagrante pela Polícia Civil

Um jovem de 19 anos foi preso ontem, 11/03, pela Polícia Civil, logo após ter furtado uma motocicleta no Bairro Vila Rica em Campo Grande-MS. A captura foi feita pela DERF (Delegacia de Roubos e Furtos) que conseguiu recuperar o veículo.

Segundo apurado, a moto estava em um estacionamento particular quando foi furtada. A vítima até o momento ainda nem tinha se dado conta da subtração, no entanto, uma equipe da DERF ao avistar uma atitude suspeita no Bairro Coronel Antonino, resolveu realizar a abordagem.

No momento, um dos autores estava pilotando uma moto e empurrando com o pé a outra moto, que estava desligada, sendo ocupada pelo outro autor. O que estava com a moto ligada conseguiu fugir, no entanto, o outro recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DERF, onde confessou que tinham acabado de furtar a moto, utilizando chave micha.

Diante disso, J.W.S.D. foi preso em flagrante por furto qualificado mediante concurso de pessoas, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão.

Com informações da Depac

