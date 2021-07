Homem mata ex e filhas a facadas

Mãe e as duas filhas, foram mortas a facadas na manhã desta quinta-feira (15). O suspeito era ex-namorado da vítima deixou o local de bicicleta e com a roupa suja de sangue. As vítimas foram mortas a golpes de faca.

Vizinhos relataram ouvir gritos de socorro vindos da casa da mulher de 40 anos. As filhas tinham 15 e 13 anos. A caçula das irmãs de 9 anos também foi atingida com facadas na cabeça e está internada em estado grave.

Testemunhas próximas do casa falam que o suspeito é funcionário público da prefeitura de Caraguatatuba, cidade em que aconteceu o crime. O casal ficou junto por três anos e ele não aceitava o fim do relacionamento.