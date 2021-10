Homem invade residência e mata idoso na frente da filha de 11 anos em MS

Conhecido como “Tião Mentira”, o idoso Sebastião Melchíades Bezerra, de 64 anos, morreu na noite de terça-feira (5) com três tiros no rosto, em Chapadão do Sul, distante 300 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na residência da vítima, na frente da filha de 11 anos que fugiu do local e foi amparada pelos vizinhos.

Conforme o site Chapadense News, o suspeito invadiu a casa do idoso, no Parque União e disparou contra o homem que dormia na sala em um colchão, ao lado da filha que estava no sofá. O atirador arrebentou a porta com um chute e efetuou três disparos, que atingiram as mãos da vítima e o rosto.

A criança saiu correndo do local e foi amparada por vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando o socorro chegou, o homem já estava morto.

A Polícia Civil e Militar foram acionadas junto ao Conselho Tutelar que solicitou a presença da mãe da criança, que reside em Paraíso das Águas.

Testemunhas disseram que uma moto parou do outro lado da rua e o atirador desceu e foi em direção a casa. Logo a seguir foram ouvidos disparos. O caso é investigado pela polícia local.