Homem faz ameaça e é preso por porte ilegal de arma em Costa Rica

Em Costa Rica, um o dono de um estabelcimento, de 41 anos, afirma que foi ameaçado por outro homem que estava em seu comércio como cliente. Segundo a vítima, após a ameaça feita pelo autor, ele foi até seu veículo para pegar uma arma e ir contra ele, mas não obteve êxito porque foi segurado.

O autor então resolveu ir embora, porém a equipe de Policiais Militares, a partir das características do veículo e do autor, o localizou próximo do local conhecido como “copo sujo”, sendo dada ordem de parada, onde foi realizada busca pessoal e veicular, assim, encontraram uma Pistola de calibre 380 com oito munições intactas, que estava atrás do banco do passageiro dentro de uma bolsa.

A PM perguntou sobre os documentos da arma e ele alegou não possuir, em seguida foi então dado voz de prisão a ele, depois o conduziram à Delegacia para que fossem tomada as devidas providências.