Homem é preso em borracharia tentando vender rodas de carro furtado

Uma equipe da PM (Polícia Militar) recuperou um Fiat Uno após descobrir que o veículo estava em uma borracharia, do Nova Lima. O suspeito pelo furto foi preso nesta quarta-feira (21) e disse para os policiais que pretendia vender as rodas. Ele é suspeito de ter cometido outros furtos de veículos.

Após encontrarem o Uno estacionado no local, os policiais questionaram o proprietário do estabelecimento sobre o veículo, que indicou que suposto proprietário estava no local.

Quando abordado, o homem confessou que havia furtado o veículo há alguns minutos e que estava tentando vender as rodas do carro. Dentro do Uno, foram encontradas mais cinco rodas.

Na revista, os policiais encontraram talões de cheque que seriam do verdadeiro dono do carro. Além disso, R$ 144 estavam com o suspeito.

O veículo foi levado para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e o homem foi preso. (Com Itamar Buzzatta)

