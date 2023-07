Homem é preso por porte ilegal de arma e caça de animal silvestre

A Polícia Militar Ambiental prendeu, neste final de semana, um homem por porte ilegal de arma e caça de animal silvestre, no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, em Jateí. Ele estava em uma moto no momento que foi bordado pela equipe policial.

No momento da abordagem, a equipe notou que o condutor estava portando uma espingarda calibre .22, sem marca e numeração. Além disso na garupa havia um saco com dois animais silvestres da espécie Cutia mortos.

Ao ser indagado, o homem relatou que abateu os animais em uma mata utilizando a arma de fogo que portava.

O indivíduo foi preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e por caçar animais da fauna silvestre sem a devida autorização legal. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jateí, para as providências legais cabíveis, além de ter sido autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00 pelo abate dos animais.

Com informações da Polícia Militar Ambiental.