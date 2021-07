Homem é preso com drogas e arma carregada nesta terça-feira (20). Ele estava com quase 50 KG de skunk e um revólver calibre .38 carregado. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON). O local onde estava o indivíduo foi fechado. Era um entreposto de armazenamento e distribuição da droga. É comum prisões com este derivado de droga como pode ser visto aqui.

Como o fato aconteceu no Bairro Bonanza, em Dourados. A polícia começou a investigação por volta das 16h horas e entrou no imóvel que funcionava com armazenamento e distribuição da droga ilícita. Um veículo usado para o tráfico também foi apreendido e tudo foi admitido pelo autor.

Mas, o homem preso com drogas e arma carregada, morador do local, é um protético com a idade de 29 anos, sem passagens criminais. Pelo dinheiro rápido e fácil decidiu entrar para o crime. Com ele foram encontrados também, três mil reais. Ele não revelou a origem do dinheiro. Mas falou sobre o revólver.

O revólver calibre .38 ele adquiriu para se defender. A droga que ele vendia é o skunk, um derivado da planta da maconha cujo quilo, em Dourados, é comercializado por R$ 1.500,00 e, nos grandes centros, é vendido por até R$ 8.000,00.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

