Homem é preso com carregamento de pneus contrabandeados

A Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina apreendeu, na tarde desta sexta-feira (20), um carregamento ilegal de pneus. O fato ocorreu por volta das 14h30, na rodovia MS-141, próximo à Linha Peroba, na zona rural do município. Os militares, durante a Operação Hórus, abordaram uma carreta Mercedes Benz, com placas de Três Lagoas, dirigida por um homem de 42 anos, que tinha como acompanhante o filho, ainda menor de idade.

Questionado sobre a carga, o motorista declarou que estava levando carcaças de pneus que teriam como destino a cidade de Três Lagoas, no entanto, em verificação, foi apurado que o veículo transportava, na verdade, pneus seminovos fabricados em países estrangeiros.

Diante do fato, o condutor alegou que não tinha conhecimento de que os pneus eram de origem estrangeira e explicou que apenas foi contratado para fazer o frete.

Segundo o site Nova News, o veículo bem como o autor foram encaminhados até o Grupamento da Polícia Militar (GPM) do distrito de Nova Casa Verde, onde o Conselho Tutelar foi acionado para se responsabilizar pelo filho do motorista até a chegada da mãe, que foi comunicada do ocorrido.

Já o motorista, o caminhão e os pneus foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, para que as providências necessárias fossem tomadas.