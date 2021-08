Homem é preso mutilando cães de forma estranha em MS

Homem, de 47 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos a animais domésticos na segunda-feira (2), após confessar que mutilou dois filhotes de cachorro, de três meses, alegando ser uma espécie de simpatia em Corguinho, a aproximadamente 88 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela tutora dos animais, ela chegou em casa e encontrou o homem com uma faca nas mãos e um dos cães com as orelhas cortadas, ele estava começando a cortar as orelhas do segundo filhote quando foi flagrado.

Segundo o delegado de Corguinho Roberto Duarte Faria, o corte foi feito com uma faca na hora do almoço, quando o autor botou a orelhinha sobre a mesa e cortou uma pequena a ponta do membro do cãozinho, causando dor e sofrimento aos animais inocentes.

Na delegacia, ele foi autuado pela lei 14.064 de 29 de setembro de 2000, que teve atualização no aumento da pena de maus tratos a cães e gatos, podendo chegar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição de guarda do animal.

“Lei Sansão”

A norma foi batizada como lei Sansão, em homenagem a um cachorro que foi vítima de agressões. O pitbull teve as patas traseiras decepadas por um homem em Confins, Minas Gerais. Acesse também: O Estado Online adota o design contra a violência doméstica

