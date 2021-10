Homem é investigado por publicar nudes da ex-namorada

Um homem de 22 anos está sendo investigado por publicar fotos íntimas da ex-namorada e criar perfis falsos com fotos dela em redes sociais. Nesta quarta-feira (6), segundo o Metrópoles, a 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires-DF deflagrou a operação Bad Boyfriend, para cumprir mandado de busca e apreensão contra o suspeito.

Essa investigação começou em julho deste ano, após a vítima registrar uma ocorrência falando que teve um relacionamento amoroso com o autor durante um ano e meio, tempo no qual ele sempre se mostrou uma pessoa excessivamente ciumenta e possessiva. Apesar de nunca ter agredido fisicamente a jovem, ela alegou que já havia sofrido agressões verbais e psicológicas.

A vítima relatou que terminou o relacionamento, mas o autor nunca aceitou o término. No início de julho, por meio da plataforma Omegle, o homem começou a conversar com vários homens, fingindo ser a vítima, tendo postado a seguinte mensagem: “Oi, tenho 21 aninhos, se quiser nudes, me chama no zap”. O rapaz postou o verdadeiro telefone da moça, fazendo com que a jovem passasse a receber centenas de mensagens de homens desconhecidos.

A vítima ainda informou que o autor postou no seu próprio status do WhatsApp uma foto de sua parte íntima, e ao questionar o motivo da exposição, ele respondeu: “Vou ‘fuder’ com sua vida”.

Na busca realizada na residência do investigado, em Taguatinga Sul, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e algumas pequenas porções de drogas, adquiridas para consumo pessoal.

Foram localizados no celular dele vários arquivos íntimos da vítima e do casal, entre elas a fotografia divulgada em seu status do WhatsApp. Ele foi indiciado pelos crimes de divulgação de fotografia de nudez sem o consentimento da vítima e de falsa identidade. A pena pode alcançar nove anos de prisão.