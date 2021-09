Marcas de sangue no chão indicam que a vítima buscou ajuda para sobreviver, mas acabou não resistindo. Na sequência, os bombeiros registraram o óbito e a Polícia Militar esteve no local, junto com a Polícia Civil e uma equipe da perícia.

O caso foi registrado como homicídio simples da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.