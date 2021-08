Homem é encontrado morto em córrego

Um homem identificado como Nilson de 53 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (4), foi encontrado morto logo no início da manhã sábado (7). O corpo estava em bum córrego próximo à casa em que morava, no Jardim Tarumã, município de Anastácio.

O pai dele foi quem encontrou o corpo boiando na água. De acordo com as informações levantadas pela reportagem do O Pantaneiro, há marcas que podem ser de agressões pelo corpo da vítima. No entanto, apenas perícia para apontar a causa da morte. A Polícia Militar foi acionada e em seguida a Polícia Civil, que aguardam a chegada da perícia.