Homem destrói veículo, deixa bilhete e acaba preso em flagrante

Na noite desta última terça-feira (5), as Polícias Civil e Militar realizaram uma ação conjunta e prenderam em flagrante E. A. B., 45 anos, suspeito de praticar o delito de dano, em Ribas do Rio Pardo-MS.

Segundo apurado, policiais civis e militares foram acionados, pois um homem estava quebrando o para-brisa de um veículo Renault Fluence, que estava estacionado em frente a uma garagem. De acordo com denúncias, o suspeito estaria portando uma arma de fogo.

Uma equipe da Polícia Civil foi até o local e encontrou o carro destruído e com o apoio de uma equipe da Polícia Militar, o autor foi localizado e preso. Ele admitiu os fatos, justificando que teria ficado irritado com o proprietário do veículo, porque, em vários dias da semana, carros ficam estacionados em frente à sua garagem, e neste dia perdeu a cabeça, pegou uma enxada e resolveu quebrar aquele automóvel estacionado, deixando um bilhete com os dizeres “CHAMA A POLICIA”.

Apesar da notícia de que o suspeito portava arma de fogo, nenhum armamento foi encontrado, além da enxada usada na prática delitiva. Diante dos fatos, E. A. B. recebeu voz de prisão em flagrante por suspeita de praticar o crime de dano e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.