Homem de 57 anos morre atropelado enquanto caminhava na BR-267

Mário Vitor de Oliveira, de 57 anos, morreu atropelado na madrugada de hoje (25), enquanto caminhava nas margens da BR-267, próximo ao Assentamento São João, em Nova Alvorada do Sul, a 117 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima teve lesões no crânio, tórax e nas costas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e relataram que ele ainda respirava quando foi encaminhado ao hospital. Infelizmente, Mário morreu a caminho da unidade de saúde.

Ainda conforme informações da polícia, o veículo envolvido no atropelamento não foi encontrado.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Polícia Civil do município.

