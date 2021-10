Homem agride a ex-mulher e ex-sogros em Naviraí

Família que mora no município de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, passou por momentos de terror durante a madrugada deste domingo (10). O homem não identificado agrediu e ameaçou matar a ex-mulher. Além disso, também agrediu a mãe dela e ameaçou matar o pai dela. Ele não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, a família acionou a Polícia Militar, relatando que está em processo de separação amigável com o agressor e que não residia mais com ele, porém, ele morava com a mãe, em um imóvel ao lado. A mulher chegou em casa de madrugada e foi até a casa da ex-sogra buscar um pertence,e se deparou com o autor bebendo no local.

Ao ver a ex-mulher, ele a abordou e ordenou que ficasse no local, sob ameaça de atacá-la com uma faca que estava sobre a mesa. Não satisfeito, o agressor enforcou a vítima e a agrediu com socos, causando ferimento com sangramento no nariz. A vítima tentou fugir, mas foi arrastada pelos cabelos na rua, durante a chuva.

A mãe dela, ao vê-la sendo agredida, tentou protegê-la, mas foi ameaçada com uma faca e barrada de ferro, e também levou um soco no supercílio, que causou sangramento. O pai da vítima tentou separar a briga, e foi ameaçado de morte. Os militares não encontraram o autor no local e solicitaram atendimento às vítimas.