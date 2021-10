Grupo é preso por manter três pessoas em cárcere privado

Nesta quarta-feira (6), um grupo de quatro criminosos foi preso na cidade de Três Lagoas, por manter três pessoas em cárcere privado.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências em dois bairros da cidade levaram à prisão dos integrantes da quadrilha, parte de uma facção que atua no território sul-mato-grossense.

A polícia descobriu que no último domingo (3), a quadrilha sequestrou três jovens acusados de participarem de uma facção rival. As vítimas passaram por pelo menos três cativeiros e foram ameaçadas diversas vezes. Eram pessoas que vieram da Bahia para Três Lagoas no intuito de trabalhar com familiares e residiam no bairro São João.

No domingo (3), eles saíram para uma festa no bairro, mas acabaram sendo levados para uma casa em frente ao campo de futebol. Ao entrarem na casa, foram rendidos e ameaçados com uma arma, estando ali vários integrantes de uma facção, que passaram a questionar se faziam parte da facção rival.

Mesmo negando o envolvimento em grupo criminoso, as vítimas foram mantidas no cativeiro. Em um momento de descuido de um dos bandidos, uma das vítimas, fugiu com as mãos amarradas e pediu socorro.

Investigação

Acionaram a Polícia Militar, e quando eles chegaram no cativeiro, viram muitas manchas de sangue e rastros de veículos. Os bandidos haviam fugido e levado os outros dois reféns.

Um outro envolvido foi identificado, ainda durante as diligências realizadas pela PM, mas até o momento não foi localizado. As investigações continuam para tentar localizar as outras duas vítimas e os demais autores.