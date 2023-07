Golpista se passa por filho de idoso e recebe R$ 2 mil

Um idoso de 67 anos, procurou a delegacia no município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, na tarde de ontem (4), para relatar que foi vítima de estelionato.

Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa fez contato com o idoso por mensagem de aplicativo, dizendo que ser seu próprio filho e pedindo a transferência de R$ 1.9 mil.

Após realizar a transferência bancária, o idoso percebeu que se tratava de golpe. Ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registrar o crime.

