Gelo na pista “mata” sargento e “fere” cinco. Este grave acidente deixou o policial militar morto e as outras cinco pessoas feridas. na manhã desta quinta-feira (29). O acidente aconteceu quando a viatura onde o sargento Gilmar Antunes de Cordova estava bateu de frente com outro carro.

O acidente aconteceu no interior do Estado, por volta das 7h. Segundo o sargento Ricardo dos Santos Netto, que esteve no local nesta manhã, além do policial morto, a viatura que se envolveu na colisão era ocupada por outros três militares.

Já no outro veículo, estava apenas um casal. Todos os feridos foram levados para hospitais da região. Todos com ferimentos leves. Segundo dados da ocorrência, o carro do casal, que invadiu a pista contrária devido a via estar congelada.

sargento

Então, infelizmente, o sargento morreu no local. Gilmar trabalhava na Polícia Militar de Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina. Mas, horas antes da colisão, publicou nas redes sociais uma foto da neve que caiu na cidade na noite de quarta-feira (28).

Rodovias congeladas

Aliás, são duas rodovias estaduais de Santa Catarina interditadas. A ação aconteceu nesta manhã de quinta-feira (29). Ambas estão congeladas. Por isso, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) jogou sal nos trechos para descongelar. Mas as temperaturas mais baixas do país em 2021 neste amanhecer dificultaram os trabalhos na região.

