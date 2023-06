Foragido da justiça é recapturado com 800 quilos de maconha na fronteira

Dois homens, de 23 e 32 anos, evadido do sistema prisional foi recapturado, ontem (12), com 800 quilos de maconha, transportados em um veículo próximo à Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, um dos rapaz tem mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em 2020 e 2021 e por adulteração de sinal identificador veicular no mesmo ano.

O flagrante aconteceu durante um policiamento dos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na região de fronteira, quando avistaram um Ford Ka, em uma estrada vicinal em atitudes suspeitas e realizaram sinal de parada ao motorista, que foi desobedecido. Houve perseguição policial, quando quilômetros a frente, o veículo suspeito foi alcançado.

Ao se aproximar do automóvel, os policiais já depararam com diversos fardos de maconha. Os policiais pediram para o motorista e o passageiro descerem do carro. Ao serem questionados, relataram teriam saído de Ponta Porã e que cada um receberiam 3 mil reais pelo transporte dos entorpecentes até Dourados.

Segundo o DOF, os entorpecentes foram pesados e totalizaram 817 quilos de maconha. Ainda conforme informações da polícia, o homem de 32 anos, possui um mandado de prisão em aberto em 2021, quando foi preso transportando 653 quilos de maconha em um GM Onix, no município de Nova Alvorada do Sul. No mesmo ano, a mesma pessoa foi preso por policiais do Batalhão de Choque da PM com 174 quilos de maconha, que eram transportados em um VW Parati, em Campo Grande.

Também em 2021, ele foi preso por adulteração de sinal identificador veicular, em Campo Grande. O autor possui seis passagens por ameaça, três registros criminais por vias de fatos, duas por lesão corporal dolosa e uma por injúria.

Ambos foram presos em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, juntamente com o material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,7 milhão.

