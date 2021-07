Condenado a quase 50 anos de cadeia é preso

Investigadores da Polícia Civil capturou na tarde desta terça-feira (27), um homem de 59 anos, que estava foragido em Ribas do Rio Pardo, a aproximadamente 97 quilômetros de Campo Grande.

O mesmo foi condenado em 48 anos de prisão pela ficha criminal com vários delitos graves, tais como roubo majorado, estupro e atentado violento ao pudor, sendo a maioria deles em Campo Grande.

No momento da abordagem, o homem tentou mentir o verdadeiro nome, mas ao ser confrontado pelos policiais civis, acabou por admitir a real identidade. Por fim, o condenado recebeu voz de prisão e se encontra à disposição da Justiça.

Segundo informações, o acusado teria ainda 23 anos de pena a cumprir e estava foragido da Justiça desde o ano passado, vindo a se abrigar em Ribas do Rio Pardo. Conforme investigações, a Polícia Civil descobrir que o foragido estaria escondido em uma kitnet no Bairro São José, zona central da cidade.

Ribas do Rio Pardo

Mm município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Dista 102 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e a sede do município localiza-se às margens da rodovia BR-262. Acesse também: ‘Ladrão beijoqueiro’ elogia e leva celular da vítima

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

Jornal Impresso