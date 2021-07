Fim de relacionamento termina em incêndio na Capital

No sul do mapa de Campo Grande, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio criminoso provocado entre vizinhos na noite de segunda-feira (26), em um conjunto de kitnet’s na rua Rio Dourado, região do bairro São Jorge da Lagoa. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações, enquanto os bombeiros controlavam as chamas, houve outra briga entre as duas envolvidas na ocasião. Portanto, elas foram levadas até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foram ouvidas e liberadas. Confira o vídeo da reportagem.

De acordo com uma das envolvidas, que não quis se identificar, seu irmão é o dono do kitnet. Ele e a segunda envolvida mantinham um relacionamento de idas e vindas, mas naquela dia ela decidiu pegar suas roupas e atear fogo no local. Em seguida, ela tentou impedir a autora e acabaram trocando agressões físicas.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)