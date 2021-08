Filho espanca idosa com chutes e ameaça matá-la à facadas

Um homem de 40 anos foi preso após agredir a própria mãe com chutes e ameaçar matá-la à facadas em Aparecida do Taboado, cidade a 369 quilômetros de Campo Grande. Populares acionaram a Rádio Patrulha que foi até a residência e efetuou a prisão do autor. Ao chegar na casada idosa, policiais encontraram o homem com uma faca na mão. Ele foi preso e levado para a delegacia do município. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (18).

Questionada pela equipe, a mulher relatou que estava com muito medo, nervosa com a situação, e afirmou que o filho estava bastante agressivo. Até o momento não se sabe o que deu início às agressões, a polícia vai investigar o caso.

Com informações de Itamar Buzzatta

