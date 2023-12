Feminicídio: homem mata ex-companheira a facadas e é morto em confronto com a polícia

Mato Grosso do Sul registrou mais um caso de feminicídio este ano. Ângela Maria Bonifácio dos Santos, de 47 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado, Flávio Ferreira Rodrigues, de 38 anos, na madrugada deste sábado (2), em Nova Alvorada do Sul, a 118 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar, quando por volta da meia noite, Flávio chegou e pediu uma bebida no estabelecimento. Em seguida ele começou uma discussão com Ângela. A proprietária do local chegou a pedir que a mulher fosse embora, com medo que acontecesse algo, entretanto Ângela se negou.

Flávio tirou uma faca da cintura e atingiu a vítima com quatro golpes. Ângela correu para a rua, foi atingida novamente, caiu no chão e morreu no local. As facadas atingiram a região do tórax e braço da mulher.

Após o assassinato, Flávio foi agredido por outros clientes, mas conseguiu fugir. A polícia foi acionada e durante diligências pela cidade, encontrou o homem dentro de uma residência. Flávio avançou na equipe, que para se defender, efetuou disparos.

Flávio foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Francisca Ortega, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A perícia e a Polícia Civil foram acionadas para ir até o local onde Ângela foi morta, onde realizaram procedimento de praxe. O caso foi registrado como feminicídio.