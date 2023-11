Ex-diretor penitenciário é executado a tiros na fronteira

O ex-diretor de Estabelecimentos Penitenciários do Paraguai, Domingo Bazán Rojas, foi executado a tiros por pistoleiros na manhã de hoje (23), em Pedro Juan Caballero, município paraguaio que faz fronteira seca com Ponta Porã. Informações da Polícia Nacional, há dois anos Rojas era ameaçado de morte pelo “Clã Rotela”, facção criminosa paraguaia rival do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Conforme informações do site Porã News, o ex-diretor penitenciário foi executado por volta das 7h, próximo à Penitenciária de Concepción. Segundo depoimento de testemunhas, a vítima foi perseguida por pistoleiros em uma motocicleta. Rojas reagiu, parou o carro e tentou fugir a pé em uma propriedade rural, mas foi perseguido e executado, perto da Associação Rural do Paraguai.

Em 2021, Rojas sofreu ameaças de morte pelo Clã Rotela que pedia melhores condições nas penitenciárias na fronteira.

O caso será apurado e investigado pela Polícia Nacional

