Empresário é multado por construção de local para eventos às margens do rio Taquari

Um empresário de 33 anos foi autuado administrativamente e multado em R$ 10 mil pela PMA (Polícia Militar Ambiental), neste sábado (2), pela construção de um local para eventos às margens do Rio Taquari, em Coxim. A área é protegida por lei.

De acordo com a PMA, uma equipe de militares foi até o local após receber uma denúncia de que o proprietário de uma conveniência, localizada às margens do rio, no bairro Santo André, estaria degradando áreas protegidas para a construção de um local para eventos.

A denúncia foi confirmada e foi verificada a degradação de vegetação da área que é protegida por lei. O empresário tinha o objetivo de expandir o empreendimento e construir uma área de eventos sem licença ambiental, portanto, as atividades foram interditadas.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.