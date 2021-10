Depacs funcionam no feriado; registros também podem ser feitos pela internet

Todas as repartições públicas ligadas ao Poder Executivo Estadual terão horário diferenciado, em função do feriado prolongado. O feriado do Dia do Servidor Público foi antecipado para esta sexta-feira (8) e, por isso, os órgãos estaduais estão fechados. Os serviços emergenciais serão mantidos em regime de plantão.

Também não terá atendimento na segunda-feira (11), feriado da Divisão do Estado e na terça-feira (12) – Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Deste modo, tanto a DGPC (Delegacia Geral da Polícia Civil) quanto às delegacias de área e as especializadas não prestarão atendimento ao público entre os dias 8 e 12 de outubro, devendo retomar as atividades na quarta-feira (13).

Já as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento) funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas, em regime de plantão.

Para ocorrências simples, como furto simples, extravio e desaparecimento de pessoas sejam registradas via internet, pelo site da Polícia Civil. Acesse o link: http://devir.pc.ms.gov.br/#/.