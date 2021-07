Dono de rancho é autuado por pesca ilegal

Polícia Militar Ambiental de Porto Murtinho autuou dono de rancho em R$ 1,6 mil por pesca ilegal em um rancho pesqueiro, localizado às margens da Baia Grande, próximo a Foz do Rio Apa com o rio Paraguai. A polícia localizou 47 Kg de pescado armazenados em um freezer. A equipe policial realizou as medições do pescado e verificou que muitos peixes se encontravam fora das medidas permitidas por lei.



O pescado e o freezer foram apreendidos e o proprietário do rancho, morador de Porto Murtinho, recebeu voz de prisão e foi conduzido com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil da cidade e responderá por crime ambiental de armazenamento de produto da pesca predatória, que prevê pena de um a três anos de detenção.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar Ambiental os peixes serão doados para instituições filantrópicas. A ação foi realizada nesta segunda-feira (12).