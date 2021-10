DOF apreende mais de 400 quilos de maconha em Sandero

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam no último sábado (9), 479 quilos de maconha no interior de um veículo Renault Sandero. A ação fez parte da Operação Hórus, durante bloqueio da polícia na rodovia MS-164, em uma área rural de Ponta Porã, 329 quilômetros de Campo Grande.

A princípio, os militares abordaram um veículo Toyota Etios branco. Dois homens e uma mulher que estavam no carro não souberam responder o que faziam na região. Em seguida o motorista do Sandero, fugiu ao ver uma viatura da polícia, ele abandou o carro e correu para a mata, mas foi detido.

Ele informou à polícia que foi contratado para pegar o entorpecente em Paranhos e levar até Campo Grande. Ainda disse que contava com o apoio de dois homens e uma mulher, que seguiam em um Etios branco. Os envolvidos permanecem a disposição da Polícia Judiciária.

Com informações da assessoria

Veja mais notícias no Jornal Impresso