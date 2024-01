Criança de 6 anos fica 15 dias em residência de desconhecida após ser deixado pela mãe

Um menino de apenas seis anos foi deixado pela própria mãe na casa de uma desconhecida durante 15 dias, no município de Rio Verde de Mato Grosso, a 202 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o portal Coxim Agora, a Polícia Civil de Rio Verde de MT após denúncia feita pelo Conselho Tutelar, que informou que a jovem deixava o filho em diferentes residências nas últimas semanas, colocando a criança em situações de vulnerabilidade.

No dia 26 de dezembro, a mulher deixou o menino na casa de uma mulher no bairro Nova Rio Verde. A moradora protestou para que a jovem buscasse a criança, mas a mãe sempre adiava seu retorno, e a criança ficou na casa durante 15 dias. A dona da residência não possui vinculo familiar com a autora nem com a criança.

Na última quarta-feira (10), a mulher pegou o filho e o deixou sob os cuidados de uma adolescente e desde então a localização da criança é desconhecida. Testemunhas dizem que a mãe estaria envolvida em práticas de prostituição e aliciamento de menores para atividades ilícitas.

Nos primeiros minutos deste sábado (13), os Conselheiros Tutelares localizaram o menino acompanhado de três adolescentes em uma rua paralela à rodovia BR-163, sentido Norte, próximo a uma padaria. Diante da situação, a equipe tutelar procedeu com o acolhimento da criança no Lar da Criança e do Adolescente em Rio Verde.

A polícia investigará a fundo as circunstâncias desse abandono e a possível exploração envolvendo a jovem, visando garantir a proteção e bem-estar do menino.