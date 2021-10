Corpos são encontrados dentro de sacos na fronteira

Dois corpos foram encontrados dentro de sacos plásticos neste domingo (3), entre as cidades de Pedro Juan Caballero e Bella Vista, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Os cadáveres estavam em um estrada.

Segundo informações do site Porã News, um dos corpos seria de Marcelo Adrián Benitez Ortiz, de 26 anos que saiu com Cornelio Ramón Jara Bogarín, de 27 anos para vender uma camionete. Desde então os dois não foram mas vistos.

O corpo de Marcelo foi identificado pela família. O documento da vítima foi encontrado próximo do local onde os corpos foram deixados. Um celular quebrado também foi encontrado.

A Polícia Nacional do Paraguai esteve no local e não encontrou a camionete. A investigação trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte.

