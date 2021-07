Ciclista não respeita sinalização e causa acidente na Bandeirantes

A falta de atenção de um ciclista causou um acidente na manhã desta terça-feira (27) na Avenida Bandeirantes Com Vicente Solari bairro Vila Bandeirantes. Segundo um motorista de aplicativo, o ciclista não respeitou o sinal vermelho e atravessou sendo atingido pelo veículo.

De acordo com o repórter Itamar Buzzatta, o motorista estava subindo a Rua Vicente de Solari e o ciclista passava a Bandeirantes. Ele não respeitou a sinalização semafórica e foi atingido pelo veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi atendida com diversos machucados pelo corpo mas estava consciente e orientado.

A Polícia de Trânsito também foi acionada e esteve no local fazendo os devidos levantamentos sobre as causa do acidente.

Ainda de acordo com o repórter, muitos ciclistas e motociclistas estão desrespeitando a sinalização ultrapassando o sinal vermelho causando inúmeros acidentes na região.

Leia também a matéria: Frio mais intenso do ano chega hoje em MS