Casal é preso com meia tonelada de cocaína em MS

O prejuízo estimado aos traficantes é em torno de R$ 20 milhões

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) prendeu um casal, no início da noite de segunda-feira (26), com meia tonelada de cocaína em meio a uma carga de carne bovina nodovia MS 134, em Nova Andradina, a aproximadamente 299 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os suspeitos passaram em frente a Base Operacional de Nova Andradina, quando uma equipe da PMR abordou um caminhão frigorífico, com placas do Estado do Mato Grosso.

Ao abrir a câmera fria do caminhão, os policiais encontraram diversas caixas de papelão em cima dos paletes de carne bovina. Dentro dessas caixas, os policiais encontraram cerca de 505 quilos de cocaína, distribuídos em 501 tabletes.

Aos policiais, o motorista confessou ter pego a carga em Mato Grosso e que levaria até Santa Catarina, para receber R$ 20 mil reais. Diante dos fatos, o casal foi preso juntamente com o veículo e a droga e apresentados na Delegacia de Polícia.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)