Casado morre em motel com outra

Conforme o depoimento dela, enquanto ele colocava as roupas, sentiu dores no peito e caiu sobre ela. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado pela mulher. A equipe tentou reanimar a vítima, mas não obteve sucesso.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem era casado e não era com a mulher que estava no motel. A Polícia Civil realizou uma perícia no local e segundo eles, a morte foi por causas naturais e não havia indícios de crime. Os pertences do homem foram recolhidos por um sobrinho da vítima e o caso segue em investigação.