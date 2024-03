Carro de secretaria de saúde se envolve em acidente com feridos na BR-163

Acidente envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio deixou duas pessoas presas às ferragens, na manhã desta quarta-feira (27). A colisão aconteceu na Rodovia BR-163, no Km 357 norte, próximo a Nova Alvorada do Sul.

Segundo Alvorada Informa, a carreta carregada com defensivos agrícolas, colidiu com um veículo de passeio Siena e outro carro pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Mundo Novo.

O Siena, que transportava um casal residente de Colíder (MT), ficou destruído, deixando os ocupantes presos às ferragens. As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para o Hospital Francisco Ortega, em Nova Alvorada do Sul, para receberem atendimento médico.

Já o veículo da Prefeitura de Mundo Novo teve todos os airbags acionados, mas seus ocupantes dispensaram atendimento médico por estarem fisicamente bem.

No local do acidente, estiveram presentes equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e unidades da CCR MS Via, além da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul.

As autoridades estão investigando as causas do acidente e prestando apoio às vítimas e suas famílias.

