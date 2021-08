Carreta tomba e motorista morre em BR próximo a Caarapó

Uma carreta lotada com carga de milho tombou na BR-163 nesta sexta-feira (20), no anel viário de Caarapó, município a 283 quilômetros de Campo Grande. O motorista que conduzia o veículo longo morreu após ficar preso nas ferragens. Além da carreta, uma outra também ficou atravessada na via.

Conforme as primeiras informações, duas carretas seguiam no mesmo sentido e durante ultrapassagem entre os dois veículos de carga, um dos motoristas perdeu o controle e tombou. Populares acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros, mas quando chegaram, o caminhoneiro já estava morto.

A Justiça Federal de Brasília anulou a prisão de Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde. Ela havia sido determinada pelo presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), em 7 de julho.

A decisão é do juiz Francisco Codevila, da 15° Vara Federal do Distrito Federal. O magistrado determinou ainda a restituição da fiança, no valor de R$ 1.100.

Uma das justificativas do magistrado é a de que a CPI da Covid convocou Dias como testemunha, mas ele foi tratado como investigado. As condições em que ele estava não seriam suficientes para a decretação de um prisão por falso testemunho.