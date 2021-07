Carreta pega fogo e espalha incêndio em pasto. O fato aconteceu, a cerca de dez quilômetro de Sidrolândia na BR-060. O caminhão ficou em chamas na tarde desta quinta-feira (22). Como estava no acostamento, o fogo atingiu a pastagem existente no local.

Até agora não se sabe o motivo do incêndio, mas a pastagem da vegetação quase provocou ainda mais prejuízo, mas ficou apenas para o dono da carreta. O motorista disse que foi tudo muito rápido. Ele sentiu o cheiro de queimado, desceu do veículo e avistou as chamas já dominando todo o bitrem. Não houve feridos,

Mas, os Bombeiros chegaram para controlar as chamas e gastaram aproximadamente sete mil litros d’água. Em seguida, o incêndio na vegetação também foi apagado pelos militares. Incêndios seguidos de acidentes, infelizmente, são ocorrências comuns envolvendo caminhões.

De tudo isso, fica que não houve mais envolvidos.

Porque recentemente, uma carreta bateu com uma ambulância e uma criança morreu. Além, dela outras duas pessoas perderam a vida no local. Devido a imprudência, muitas mortes têm acontecido nas rodovias de Mato Grosso do Sul, têm alertado as autoridades.

