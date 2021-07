Caminhonetes em ritmo de fuga chamam atenção e dão prejuízo de 150 mil ao contrabando

Fazendo ultrapassagens arriscadas, em alta velocidade e aparentando estar muito carregadas duas caminhonetes Fiat Toro foram denunciadas e deram um prejuízo de 150 mil reais ao contrabando. Elas iam sentido Sidrolândia e foram encontradas no Jardim Centenário em Campo Grande-MS, um autor foi preso neste sábado (17), às 11h.

O denunciante suspeitou do ritmo de fuga das caminhonetes e as acompanhou até onde foram estacionadas. A Equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, recebeu denúncia anônima. Ao chegar no imóvel a equipe avistou um dos veículos no fundo e solicitou a presença da moradora e a entrada para averiguação. A residente disse que Luciano, seu vizinho, pediu para guardar os veículos, porém desconhecia a carga.

Foram encontrados cigarros de origem estrangeira nos veículos e constatado contrabando. O vizinho confirmou o relato da moradora e contou que os veículos não eram dele. Uma mulher – que não quis identificar – foi até sua oficina e pediu para guardar os veículos até a tarde deste sábado, quando retornaria para buscá-los. Ele confirmou conhecimento dos conteúdos dos veículos e disse que pediu para a vizinha guardá-los por falta de espaço em sua oficina. Veículos, cargas, autor e moradora foram conduzidos até a Polícia Federal.