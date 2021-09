Foi na Rua Conde do Pinhal, bairro Colibri, que uma briga de familiares terminou com a agressão de uma criança de dois anos. Um dos membros da família se descontrolou e bateu na criança. Ela estava ferida na região da cabeça. Bombeiros e Polícia Militar foram acionados. Vizinhos relataram tiros no local. De acordo com a polícia, o agressor é usuário de drogas e fugiu do local.

Assista aqui.

Informações do repórter Itamar Buzzata.