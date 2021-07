Batida entre ônibus deixa quatro feridos em Chapadão do Sul

No início da manhã de segunda-feira (19), um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um micro-ônibus interditou o quilômetro 102 da Rodovia MS 306, em Chapadão do Sul, a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande.

Ao aproximarem-se da Praça de Cobrança de Pedágio da Concessionária Way-306, o motorista do micro-ônibus que estava à frente do ônibus realizou uma manobra para acessar estrada rural, na tentativa de livrar-se da cobrança de pedágio, quando ocorreu a colisão.

Segundo Jovem Sul News, quatro pessoas ficaram feridas, sendo que duas pessoas ficaram presas às ferragens e houve até passageiro que caiu do micro-ônibos no momento do acidente. Ambos os veículos faziam o mesmo sentido, de Chapadão do Sul a Costa Rica.

A equipe de resgate da Way-306 e militares bombeiros de Chapadão do Sul foram acionados para atender à ocorrência. Em seguida, os feridos foram conduzidos para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, sendo que dois deles acabaram sendo transferidos para a Capital Campo Grande.

De acordo com pessoas que acompanharam o trabalho dos socorristas, o motorista do micro-ônibus não é habilitado para dirigir aquele tipo de veículo para transporte coletivo.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)