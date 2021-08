Apreensão de drogas deixa o prejuízo de R$16 milhões ao tráfico

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário fez a apreensão de uma carreta carregada com mais de 10 toneladas de drogas na tarde de quinta-feira (12), durante patrulhamento pela Rodovia MS-040, sentido a Campo Grande. O prejuízo avaliado com a quantidade de entorpecentes apreendidos é de R$16.339.620.

Segundo informações oficiais, os policiais militares suspeitaram de uma carreta M. Benz, momento em que foi dada ordem de parada ao condutor, que estacionou alguns metros a frente. Na sequência, o suspeito abandonou o veículo e fugiu numa mata às margens da via.

Diante dos fatos a equipe vistoriou a carroceria da carreta, onde foram visualizados centenas de fardos de drogas, espalhados pela carroceria e cobertos com uma fina camada de tijolos.

Após a conferência e pesagem da droga, foram totalizados aproximadamente 10 toneladas e 680 quilos de maconha, além de 77,4 quilos de Skunk, a espécie de maconha que é conhecida pelos seus efeitos potencializados.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)