Após se envolver em briga, homem é morto a facadas em frente de estabelecimento

Leandro Fornazarro Teodoro, de 37 anos, foi morto a facadas, na tarde de ontem (21), em frente de um estabelecimento no distrito de Bocajá, em Douradina, a 488 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Ligados Na Notícia, a vítima teria se envolvido em uma briga, quando foi agredido a facadas. Uma ambulância do município foi acionada, mas quando chegou ao local, já encontrou Leandro sem vida.

Equipes da perícia técnica e Polícia Civil estiveram no local levantamento informações para registro do crime.

