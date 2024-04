Após passar mal, piscineiro cai e morre afogado em piscina na Vila do Polonês em Campo Grande

No começo da tarde desta segunda(22), um piscineiro identificado como Cícero da Luz de 42 anos morreu durante o serviço após sofrer uma convulsão e cair na pisicina da casa que trabalhava no bairro Vila do Polonês em Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada da piscina pelo dono residência, que realizou massagem cardíaca. Após a chegada dos bombeiros, foi feita por 30 minutos a massagem cardíaca novamente e uso do choque duas vezes, mas sem resposta, sendo constatado o óbito. O Samu também foi acionado e estava no local.

Segundo os familiares, Cícero sofria de convulsões recentemente. A polícia civil também estava na casa para investigação do ocorrido.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.