Vídeo; homem é baleado próximo ao Lago do Amor

Vítima se desentendeu com o proprietário de uma seguradora e acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo

Um homem de aproximadamente 30 anos, que não teve a sua identidade divulgada, foi baleado próximo ao Lago do Amor no início da tarde desta segunda-feira (2) em Campo Grande. Segundo informações preliminares, apuradas pela reportagem da TV O Estado Play, que esteve no local, o crime se deu após uma discussão.

Na ocasião, a vítima se desentendeu com o proprietário de uma seguradora e acabou sendo atingia por um disparo de arma de fogo no pé. Ferido, ele se deslocou até o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para registrar queixa e passar pelo corpo de delito. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros atendimentos.

Além dos Bombeiros, a Polícia Militar também atendeu a ocorrência e após os trâmites iria até o local junto a vítima para averiguar detalhes do caso. Assista na íntegra